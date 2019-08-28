تركي آل الشيخ يوجه رسالة نارية لـ"بنات العرب"

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن بدئه تنسيق معرض "أنا عربية"، مع الدكتورة وفاء الرشيد، المدير التنفيذي لشركة التمكين.

ونشر "آل الشيخ" صورة تجمعه بالدكتورة وفاء الرشيد، المدير التنفيذي لشركة التمكين، معلقًا عليها: "ابتدينا اليوم التنسيق لمعرض أنا عربية مع الدكتورة وفاء الرشيد- شركة التمكين، وندعوا مشاركة المصممات من كافة العالم العربي ورونا إبداعكم يا بنات العرب على [email protected] ".

ولاقت التغريدة، تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل،وجاءت التعليقات كالاتي: "نبغى اهتمام في مواهب عيال وبنات البلد هم أولى بالدعم من غيرهم.

الحين لما انفتح المجال حبتوا لنا عرب يناشبونا؟ طيب ما احنا كنا مُهملين لنا سنين !!"، "كل التوفيق والاحترام للمرأة السعودية".