» «فيس بوك» يمنع طالبا عربيا من دخول أمريكا

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جامعة هارفارد

طالب فلسطيني

أكد طالب فلسطيني، تمّ قبوله في جامعة هارفارد الأمريكية، أنه تم منعه من دخول الولايات المتحدة؛ بسبب آراء سياسية عبّر عنها أصدقاؤه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ عقب احتجازه لساعات في مطار بوسطن.

وأوضح الطالب، أنه بعد وصوله إلى مطار بوسطن، قامت الشرطة باستجوابه لثماني ساعات؛ لافتًا إلى أنه بعد تفتيش هاتفه وحاسوبه المحمول لخمس ساعات "بدأت شرطية تصرخ في وجهه".
وقالت له الشرطية: "إنها وجدت أشخاصًا على لائحة أصدقائي يضعون رسائل سياسية معارضة للولايات المتحدة "؛ بينما الطالب نفسه لم يعبر شخصيًا عن أيّ آراء سياسية على شبكات التواصل الاجتماعي، موضحًا إن السلطات الأمريكية قامت بإلغاء تأشيرته.
ومن جانبه، كشف الناطق باسم الوكالة الفدرالية، مايكل ماكارثي، أن "هذا الشخص اعتبر غير مقبول على الأرض الأمريكية استنادًا إلى معلومات تم اكتشافها خلال التفتيش".

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