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تعرف على «عزومة» بوتين لـ«أردوغان» في محلات روسيا

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أردوغان

بوتين

ايس كريم

اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخير إلى روسيا، إلى أحد محلات المثلجات؛ حيث قام بشراء "آيس كريم" له، أثناء جولة في معرض الطيران الدولي والفضاء "ماكس 2019" في مطار جوكوفسكي الدولي، وبعد فحص بعض أحدث تقنيات الطيران الروسية، توقف الرئيسان أمام محل لبيع الآيس كريم.

وذكرت البائعة الروسية على عربة المثلجات أن سعر فاتورة أردوغان وبوتن بلغت 210 روبل (3.20 دولار)، لتبدأ محادثة ظريفة بين الرئيسين.

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