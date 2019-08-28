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تفاصيل صادمة عن انتحار طفلة بالكويت

قضايا وحوادث

انتحار طفلة
انتحار طفلة

علي محمود

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في واقعة غريبة، أقدمت طفلة هندية لم يتجاوز عمرها 8 أعوام على الانتحار شنقًا في مسكن ذويها بمنطقة جليب الشيوخ.

 وقال مصدر مطلع، إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا من والد الفتاة، فتوجهت دوريات الأمن ورجال الطوارئ الطبية؛ حيث شاهدوا لدى وصولهم فتاة مواليد2011 معلّقة في غرفتها، ولدى معاينتها تبين وفاتها، وتم استدعاء الأدلة الجنائية؛ لرفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي.

وأوضح المصدر، أن والد الفتاة خضع لتحقيقات مكثّفة حول ملابسات الواقعة، فذكر أنه فوجئ لدى عودته إلى مسكنه بابنته معلّقة بحبل في سقف الغرفة، وحاول إسعافها إلا أنها فارقت الحياة، وتم تسجيل قضية شبهة جنائية، وأحيلت الجثة إلى الطب الشرعي، حيث تم تكليف المباحث لإجراء المزيد من التحريات.


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