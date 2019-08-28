"خلفان" يعلن اعتزاله التغريد

أثار ضاحي خلفان، نائب شرطة دبي، جدلاً واسعًا، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وذلك بعد إعلانه توقفه عن التغريد لمدة عشرة أيام .

وكتبت "خلفان" في تغريدته: "سأتوقف عن التغريد عشرة أيام.. حتى تلتقط الحدث أنفاسها وتفتح عيونها جيدًا.. وتعلم أن القاعدة في قلب الحدث! قصدي المعارك.

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالآتي: "نحن سنبقى هنا بانتظارك"، "خيرًا فعلت".

وكانت المملكة دعت إلى حوار يمني على خلفية المواجهات الأخيرة في عدن، التي انتهت بسيطرة قوات المجلس الانتقالي على مقرات تابعة للحكومة.