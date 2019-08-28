مؤثر.. سياسي شهير يتصدق عن أمير الكويت في الحرم

تداول مقطع فيديو للسياسي الكويتي المعروف، الدكتور فهد الشليمي، وهو يخرج صدقة بمناسبة شفاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ووزع "الشليمي" وجبات على المحتاجين في الحرم المكي، دفعًا للبلاء عن أمير الكويت وأهلها، داعيًا له بالشفاء ودوام الصحة.

وكانت الكثير من الشائعات قد تداولت بشأن حقيقة الوضع الصحي للشيخ صباح، ما أثار القلق في الكويت.

وكشف الديوان الأميري أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألمّ به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة.