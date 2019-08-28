غازات سامة وحرائق وارتفاع في الحرارة.. تحذير خطير من الأرصاد

28 أغسطس 2019 - 12:20 م

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حرائق غابات الأمازون سيكون لها تأثير ضار جدًا على مناخ العالم، خاصة أن هذه الغابات تعطي العالم ما يقرب من 20% أكسجين، فضلًا عن أن هذه الحرائق ينتج عنها انبعاث كميات كبيرة من غازات ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، وهذه الغازات من غازات الاحتباس الحراري وسوف تؤثر على المناخ.



وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن غاز أول أكسيد الكربون من الغازات السامة، وحال حدوث أمطار سيجعل الأمطار حمضية ويجعل لها تأثير ضار على المزروعات، ومنها سيكون لها تأثير على الإنسان والحيوان.



وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تأثير حرائق غابات الأمازون سيكون على العالم أجمع، ومصر جزء من العالم. وشدد "عبد العال"، على ضرورة العمل على زيادة الرقعة الخضراء بالعالم أجمع قدر الإمكان؛ لكونها المتنفس الطبيعي الوحيد لتغيير المناخ.

