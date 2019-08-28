السعودية.. تطور مثير في قضية "عبير"

28 أغسطس 2019 - 12:35 م

نفت ولاية إسطنبول "المزاعم" التي تداولتها وسائل الإعلام عن اختفاء سائحة سعودية في تركيا، وأكدت أن السيدة غادرت الفندق الذي كانت تقيم فيه مع أسرتها بمحض إرادتها.





ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن بيان بالخصوص أن "التحقيقات أظهرت أن سائحا يحمل الجنسية السعودية راجع مديرية الأمن بمنطقة فاتح في 15 أغسطس الجاري".





ورُوي أن السائح أبلغ المسئولين بمديرية الأمن أنه جاء إلى إسطنبول للسياحة مع زوجته وأطفاله الثلاثة، وأن زوجته اختفت يوم 14 أغسطس.





وأكدت ولاية اسطنبول في بيانها أن "التحقيقات الموسعة التي أجرتها مديرية أمن إسطنبول أظهرت أن السيدة غادرت الفندق الذي كانت تقيم فيه مع أسرتها سيرا على الأقدام بملء إرادتها دون أن يجبرها أحد على ذلك".





وقال البيان إن اتصالاً جرى مع السيدة المعنية يوم 26 أغسطس، حيث تم إخبارها بوجود بلاغ من طرف أسرتها بشأن اختفائها.



