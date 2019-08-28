«جونسون» يعلق عمل البرلمان.. لهذا السبب

28 أغسطس 2019 - 02:34 م

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه طلب من الملكة إليزابيث إذنا لتعليق عمل البرلمان بداية الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، وحتى 14 أكتوبر.

وقال جونسون، في خطاب إلى النواب، اليوم الأربعاء: "هذا الصباح تحدثت مع الملكة إليزابيث وطلبت منها إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر، قبل بدء الجلسة الثانية بخطاب الملكة في 14 أكتوبر المقبل".

وأضاف جونسون أنه "سيكون هناك متسع من الوقت للبرلمان لمناقشة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي يجب أن يصدق عليها البرلمان قبل 31 أكتوبر".

ويعود البرلمان من العطلة الصيفية الأسبوع المقبل ويستعد لخوض معركة مع رئيس الوزراء، الذي تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر، مع أو دون اتفاق خروج.

وكانت أحزاب المعارضة البريطانية قد وافقت، أمس الثلاثاء، على العمل سويا لمحاولة منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، بما في ذلك من خلال سن تشريع أو إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.

وقالت الأحزاب، في بيان مشترك بعد الاجتماع: "اتفق المشاركون على الحاجة الملحة للعمل معا لإيجاد طرق عملية لمنع أي اتفاق بما في ذلك إمكانية سن تشريع وتصويت بحجب الثقة".

وكان جونسون أكد، في وقت سابق، ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبرالمقبل، وعلى ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية.