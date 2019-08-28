» إنشاء أطول وأسرع "ملاهي" في العالم بالسعودية

كشفت شركة القدية للاستثمار (QIC) عن تصميم متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي على مشارف مدينة الرياض السعودية.

ويعد المتنزه أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، وسيضم ألعابا ستحطم كل الأرقام القياسية.

ويعد المتنزه أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، وسيضم ألعابا ستحطم كل الأرقام القياسية.

ونشر حساب الشركة على "تويتر" مقطع فيديو حول أحد تصاميم المشروع، قائلا: "رحلة الصقر": هي تجربة مفعمة بالحماس والإثارة وتعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم!".

ونشر حساب الشركة على "تويتر" مقطع فيديو حول أحد تصاميم المشروع، قائلا: "رحلة الصقر": هي تجربة مفعمة بالحماس والإثارة وتعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم!".