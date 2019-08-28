بعد التحقيق معها.. أول قرار عقابي لـ«ريهام سعيد»

28 أغسطس 2019 - 04:48 م

أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، وذلك علي كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية.

جاء القرار بناءً علي توصية لجنة الشكاوي بالمجلس، والتي تولت التحقيق معها بعد شكوي تقدم بها المجلس القومي للمرأة، عقب حلقة رأى فيها أن المذيعة أساءت للمرأة المصرية.

وكانت لجنة الشكاوي قد استعرضت نتائج التحقيقات التى أجرتها فى الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضد المذيعة ريهام سعيد مذيعة برنامج "صبايا" على قناة الحياة. وناقشت اللجنة الأقوال التى أدلى بها الممثل القانونى للقناة وأقوال المذيعة. كما تابعت أراء الجمهور على مواقع التواصل وتعليقات المنظمات النسائية وكتاب الرأى.

وخلصت اللجنة إلى الآتى:

• أن المذيعة المشكو فى حقها ارتكبت جريمة إعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر وخلطت بين رأيها الشخصى وبين واجبها الإعلامى، وخالفت المعايير المهنية باستخدام عبارات وألفاظ وأوصاف تمثل إهانة واضحة وصريحة وبشكل عام لسيدات مصر.

كما أن المشكو فى حقها تفتقر إلى الحس الاعلامى والانسانى حيث ارتكبت المخالفات الآتية:

- خلطت بين مرضى السمنة وبين أصحاب الأجسام الممتلئة.

- سببت الإحباط للمرضى والاستياء للمشاهدين باستخدامها عبارات وأوصاف تمثل إهانات بالغة للمرأة المصرية تلميحاً وتصريحاً.

- تضاربت أقوالها خلال جلسة التحقيق فتارة تعتذر وتارة أخرى تؤكد أنها لم تخطىء، مما يعنى عدم قدرتها على التمييز والتفرقة بين القواعد الإعلامية الواضحة وبين الآراء الشخصية الرخيصة وبين النصيحة والإهانة.

• وترى اللجنة أن برنامج "صبايا" وهو ملك للقناة كما بينت التحقيقات وأقوال المشكو فى حقها، يقدم خدمة للمجتمع ولا يوجد أى مبرر لوقفه، وتثمن اللجنة فى هذا الصدد القرار الذى أصدرته إدارة قنوات الحياة بوقف البرنامج فور استياء المشاهدين من الحلقة مما يعكس احتراماً واضحاً للمشاهدين وتقديراً لحقوقهم.

• وترى اللجنة ومن خلال التحقيقات ومشاهدة الحلقة المذكورة أن المذيعة لم تبدِ الحرص الكافى عند الحديث عن المرأة المصرية ولم تبدِ الاحترام الواجب لنساء مصر العظيمات، فأخرجت الكلمات القبيحة لتصيب ملايين المصريات بالإحباط والقلق، وهو ما يتعارض تماماً مع دور الإعلامى فى تقديم الأمل للمرضى والإاترام الكافى للمشاهدين، باختيار الألفاظ والعبارات الواضحة والصريحة والتى تعكس الدور الحقيقى للإعلام فى خدمة المجتمع وليس إهانة أغلى ما فيه.

كانت ريهام سعيد قد تعرضت للإيقاف من قبل قناة "الحياة" ونقابة الإعلاميين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام.

تلك التصريحات التي عرضتها لسيل من الانتقادات أدت إلى صدور هذا القرار.