منتخب اليد يتأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية

28 أغسطس 2019 - 04:57 م

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب بعد الفوز على نظيره الجزائرى بنتيجة 40 / 23 فى نصف نهائى البطولة.

تأهل منتخب مصر إلى نصف النهائى بالفوز على نيجيريا 27/26، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على غينيا 33/18 .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز على المغرب بنتيجة 32 /27 فى ثالث لقاءاته بختام الدور الأول.

واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هانى الفخرانى فى الفوز على غينيا فى افتتاح مشوار البطولة بنتيجة 42/22، قبل أن يهزم زامبيا 42/23.

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعضًا من عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كل من: عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.