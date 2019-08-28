أسرة فنانة شهيرة تتلقى رسالة مكتوبة من ملك عربي

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محمد فضل- متابعات

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ملك المغرب

رسالة

فنانة

أمينة رشيد

تلقت أسرة الفنانة المغربية الشهيرة الراحلة، رسالة مكتوبة من ملك المغرب الملك محمد السادس، عبارة عن برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة أمينة رشيد ، التي وافتها المنية مساء أول أمس الاثنين عن عمر يناهز 83 عاما.

وأعرب الملك في هذه البرقية لكافة أهل وذوي الفنانة الراحلة، ولجميع أفراد عائلتي شقرون وبنصالح ، ومن خلالهم للأسرة الفنية الوطنية ، ولكافة أصدقاء الفقيدة ومحبيها ، عن أحر تعازيه وأصدق مشاعر مواساته في هذا المصاب الجلل ، سائلا الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في هذه البرقية- حسب صحف محلية- ” وإننا لنستحضر في هذا الظرف الأليم ، الخصال الفاضلة التي كانت تتحلى بها الفقيدة الكبيرة، كإنسانة وكفنانة . وستظل رحمها الله ، خالدة في الذاكرة المغربية ، باعتبارها من الفنانين الرواد ، وعلما من أعلام المسرح والسينما والتلفزيون ، لما قدمته طوال مسيرتها الفنية والإبداعية الحافلة بالعطاء ، من أعمال خالدة ، نالت كل الإعجاب والتقدير ، فضلا عما كانت معروفة به من غيرة وطنية صادقة ، وولاء وإخلاص للعرش العلوي المجيد”.

وأضاف الملك “وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الفادح ، الذي لا راد لقضاء الله فيه ، فإننا ندعو الله العلي القدير أن يجزي الفقيدة العزيزة الجزاء الأوفى ، على ما قدمت بين يدي ربها من أعمال مبرورة ، وجهود مشهودة في خدمة فنها ووطنها، وأن يتقبلها في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بجنات النعيم”.


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