» ليفربول يرد على مزاعم الإضرار بمستقبل لاعبه

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بيان

المصريون

ليفربول

أصدر مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا رسميًا للرد على المزاعم التى أطلقها وكيل أعمال مهاجم الرديف بوبي دونكان، والذي وجه للريدز اتهامات خطيرة تضر صورته كثيرًا بأنه تعامل مع موكله بشكل سيئ أضر بمستقبله، وألحق به أضرار نفسية وعقلية لدرجة أنه لا يستطيع أن يخرج من منزله.

وقال البيان الرسمي لنادي ليفربول: "نادي ليفربول يدرك ويشعر بخيبة أمل بسبب التعليقات والإدعاءات الغير منسوبة والتي لا أساس لها من الصحة، وأُصدرت في وسائل الإعلام في ما يتعلق بأحد لاعبي الفريق".

وأضاف: بما أن مصالح اللاعب لا تُخدم بشكل أفضل، وبعد هذا البيان التحريضي، لن نقوم بالتعليق أكثر من ذلك، سوف نواصل جهودنا للعمل بشكل خاص مع اللاعب، لإيجاد حل مرضي لجميع الأطراف".


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