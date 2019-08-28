الجيش اللبناني يفتح النار على طائرة إسرائيلية

28 أغسطس 2019 - 07:37 م

أفادت مصادر أمنية محلية، مساء اليوم ، بإطلاق الجيش اللبناني النار على طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان.



وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان بأن "الجيش اللبناني أطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية معادية في العديسة، بعد رصدها بالعين المجردة وخرقها الأجواء اللبنانية"، بحسب روسيا اليوم.



كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال يوم الاثنين إن بلاده لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن "حزب الله" اللبناني، فجر 25 أغسطس، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها، وأكدت حكومة البلاد لاحقا وقوع الحادث، معتبرة أنه اعتداء سافر من قبل إسرائيل على سيادة لبنان.

وفي خطاب ألقاه عقب الحادث، قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، إن الأمر يمثل أول عدوان من نوعه ضد لبنان من قبل إسرائيل، قائلا في تطرقه إلى المعلومات الأولية إن الطائرة الأولى كانت مهمتها استطلاعية لإعطاء صورة دقيقة للهدف الذي خططت لضربه الطائرة الثانية، واصفا ما حصل بـ "الهجوم الإسرائيلي".







