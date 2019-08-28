الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المقاصة بهدف

28 أغسطس 2019 - 08:55 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر.

احرز الهدف عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة فى تقديرها لتسكن الزاوية اليمنى معلنة عن الهدف الأول للزمالك .

واصل لاعبو الزمالك سيطرتهم على مجريات المباراة فى الربع ساعة الثانية من اللقاء ورغم تقدمهم بهدف إلا انهم رفضوا الإرتكان للدفاع واستمروا فى الهجوم وبالفعل فى الدقيقة 23 أضاع المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك فرصة الهدف الثانى لفريقه عندما استلم كرة عن طريق الخطأ من عصام صبحى ظهير أيمن المقاصة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية بجانب مرمى المقاصة .

وفى الدقيقة 25 أشهر محمد معروف حكم المباراة الكارت الأصفر فى وجه الاوغندى خالد اوتشو مدافع وسط المقاصة ، فى الوقت الذى هدا فيه إيقاع الملعب بعدها ومن الدقيقة 26 حاول شيكابالا استغلال مهارته الشخصية لبناء الهجمات وشن هجمتين خطيرتين على مرمى المقاصة.

حاول مصر المقاصة بداية من الدقيقة 30 الضغط على لاعبى الزمالك بغية شن بعض الهجمات على محمد عواد حارس مرمى الزمالك وبالفعل حدثت انفعالات بين اللاعبين وهو ما دفع محمد معروف اشهار الكارت الأصفر فى مناسبتين على محمد إبراهيم وصلاح ريكو لاعبا المقاصة فى الدقيقتين 33 و 34 للخشونة المتعمدة وهو ما أدى لوجود حالة من النرفزة داخل الملعب انتقلت سريعا للجهاز الفنى للمقاصة .

وفى الدقيقة 38 يشهر الحكم الكارت الأصفر الرابع فى وجه التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك ، وتمر الدقائق المتبقية فى هدوء بعيدا عن مرمى الفريقين بعدما انحصرت الكرة فى وسط الملعب وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يقوم أشرف بن شرقى بهجمة عنترية وتصل الكرة لحمدى النقاز من انفراد كامل يطيح بها خارج المرمى ويطلق بعدها محمد معروف صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك على المقاصة.