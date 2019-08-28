» التعليم: 8977 طالب ثانوية عامة رسبوا هذا العام

28 أغسطس 2019 - 09:02 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الراسبين هذا العام في امتحانات الدورين الأول والثاني والذين من المقرر أن يبقوا لإعادة السنة بلغ 8977 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة 2019 هذا العام بلغ عددهم 123957 طالبا/طالبة، منهم 39841 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و15482 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68652 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية.





وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا بالفعل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ، بلغ 122456 طالبا/طالبة، كما بلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالبا/طالبة .





أما عن النسبة العامة للنجاح في نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ، فقد بلغت وفقا للإحصائيات الرسمية المعلنة 92.6%.







