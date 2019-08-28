  • الأربعاء 28 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:51 م
بحث متقدم
أرشيفية

القصة الكاملة لأزمة صيدليات «العزبي» و«رشدي»

ريهام سعيد

أول تعليق من «ريهام سعيد» على حظر ظهورها

أرشيفية

«نتنياهو» يفاجئ الجميع عن «صفقة القرن»

أرشيفية

المعاش الحرام.. الزواج العرفى غطاء شرعى!

حسن نصرالله

كيف استعانت إسرائيل بفنان مصري للرد على «نصر الله»؟

بن سلمان

من «تركي» لـ«بن سلمان».. «الانفصال هو الحل»

مدبولي

الحكومة تحسم الجدل بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الفنانة الراحلة أمينة رشيد مع الفنان مصطفى شعبان

أسرة فنانة شهيرة تتلقى رسالة مكتوبة من ملك عربي

الشرطة الفرنسية

ضرب سفير دولة خليجية بواشنطن وإصابته..السبب صادم

أرشيفية

الجيش اللبناني يفتح النار على طائرة إسرائيلية

حارس الريال يقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سان جيرمان يعود للانتصارات في الدوري الفرنسي

#

تقارير إسبانية.. «نيمار» حائر بين الريال وبرشلونة

#

برشلونة يلجأ لمسئول إسرائيلي للتعاقد مع «نيمار»

#

باريس سان جيرمان يسقط أمام ستاد ريمس

ريال مدريد

باريس

المصريون

باريس سان جيرمان

اقترب كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني من الانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "لا ناسيون" الكوستاريكية.

وقالت الصحيفة في خبر حصري لها أن نافاس اتفق مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على الرحيل بسبب تفضيل الأخير للبلجيكي تيبو كورتوا في مركز حراسة المرمى والبدء به أساسيا، وان اللاعب بالفعل لديه اتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بالرغم من اقتناع زيدان بنافاس في حراسة المرمى، إلا أنه تفهم موقف الحارس الذى يرغب في المشاركة بصفة أساسية، لذلك قرر الرحيل.

المعروف ان نافاس يبلغ من العمر 33 عاما ، وقد تعاقد معه ريال مدريد في عام 2014 بعد تألقه اللافت للنظر مع منتخب بلاده في كأس العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يضرب موعدًا مع الاتحاد بكأس مصر
» أول تعليق من «فيسبوك» على «الضرائب المصرية»
» التعليم: 8977 طالب ثانوية عامة رسبوا هذا العام
» أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل الكوافير..هذا ما فعله
» رسميًا.. الإٍسماعيلي يطلب ضم ثنائي الأهلي
» قرار من النائب العام في قضة «طفل بلاعة الطالبية»
» ليفربول يرد على مزاعم الإضرار بمستقبل لاعبه
» انتحار سعودية خمسينية بطلق ناري
» مفاجأة.. «إبراهيموفيتش» يرغب في العودة لهذا النادي
» انفجار عنيف يهز مدينة عفرين السورية
» موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية