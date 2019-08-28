  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:44 ص
بحث متقدم
صرف معاشات

حقيقة صرف مستحقات أصحاب المعاشات بأثر رجعي

ريهام سعيد

ريهام سعيد ترد على قرار منع ظهورها إعلاميا

الأرصاد.. طقس حار

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

أرشيفية

القصة الكاملة لأزمة صيدليات «العزبي» و«رشدي»

ريهام سعيد

أول تعليق من «ريهام سعيد» على حظر ظهورها

أرشيفية

«نتنياهو» يفاجئ الجميع عن «صفقة القرن»

أرشيفية

المعاش الحرام.. الزواج العرفى غطاء شرعى!

حسن نصرالله

كيف استعانت إسرائيل بفنان مصري للرد على «نصر الله»؟

بن سلمان

من «تركي» لـ«بن سلمان».. «الانفصال هو الحل»

مدبولي

الحكومة تحسم الجدل بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

آخر الأخبار

الأرصاد.. طقس حار
الأرصاد.. طقس حار

أخبار متعلقة
#

"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الخميس

#

«الأرصاد»: طقس حار على معظم الأنحاء غدًا

#

بشرى سارة من «الأرصاد» بشأن طقس الغد

#

الخميس طقس شديد الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 24 35

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 32

مطروح 24 32

السلوم 23 31

سيوة 25 39

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 25 37

الاسماعيلية 24 37

السويس 25 36

العريش 23 33

رفح 23 33

رأس سدر 26 35

نخل 20 35

نويبع 29 35

طابا 25 33

كاترين 20 33

الطور 28 35

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 38

مرسى علم 30 37

الفيوم 26 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 25 39

سوهاج 25 39

قنا 26 40

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 28 41

الوادى الجديد 25 42

شلاتين 29 37

ابو رماد 29 36

حلايب 30 34

رأس حدربة 29 34


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» التعليم: 8977 طالب ثانوية عامة رسبوا هذا العام
» الزمالك يضرب موعدًا مع الاتحاد بكأس مصر
» أول تعليق من «فيسبوك» على «الضرائب المصرية»
» أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل الكوافير..هذا ما فعله
» رسميًا.. الإٍسماعيلي يطلب ضم ثنائي الأهلي
» قرار من النائب العام في قضة «طفل بلاعة الطالبية»
» ليفربول يرد على مزاعم الإضرار بمستقبل لاعبه
» انتحار سعودية خمسينية بطلق ناري
» مفاجأة.. «إبراهيموفيتش» يرغب في العودة لهذا النادي
» انفجار عنيف يهز مدينة عفرين السورية
» موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية