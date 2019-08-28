ريهام سعيد ترد على قرار منع ظهورها إعلاميا

أعربت الإعلامية ريهام سعيد، عن استغرابها من قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة عام بعد التحقيق معها في حلقة "السمنة" واتهامها بإهانة المرأة المصرية.

وقالت "سعيد" في فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، الأربعاء، إن هدفها كان حملة محاربة السمنة وقمت بحملات عديدة لدعم المرأة.

واضافت:" ضيعت 16 سنة في الإعلام علشان الست المصرية، والوحيدة التي عملت حملات للنساء وحقن مجهري".

وأكدت أنها "لم تقصد إهانة جميع السيدات وإنما كانت تقصد أصحاب السمنة والوزن أعلى من 200 كم".

جدير بالذكر ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أصدر قرارا بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.