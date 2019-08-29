حقيقة صرف مستحقات أصحاب المعاشات بأثر رجعي

قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إن هناك بعض الشائعات تحدثت عن صرف مستحقات بأثر رجعي لأصحاب المعاشات، والبعض حدد حجم المبالغ بآلاف الجنيهات، وهذا الأمر ينافي للحقيقية.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال حواره عبر الفيديو كونفرس، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on e ": " أن العلاوة الخاصة تعتبر ضمن الأجر المتغير لمدة 5 سنوات، وبعد ذلك تضاف للأجر الأساسي، وبالتالي لو صاحب المعاش خرج قبل مرور 5 سنوات، فبذلك تحسب من الأجر المتغير، ولا تحسب في معاشه".

واوضح أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، أكدت أن العلاوة تؤخذ بنسبة 80% عند حساب الأجر المتغير، ولم ينص الحكم على أي زيادة للمعاش بعد حسابه.

واشار الى أن الحكم لم ينشأ أي مستحقات أو متجمدات سواء بأثر رجعي أو فوري لأصحاب المعاشات، وما تطبقه هيئة التأمينات يتوافق تمامًا مع رأي الجمعية العمومية للفتوى والتشريع الذي صدر الاربعاء.