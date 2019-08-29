الأهلي يحبط انضمام نجمه إلى الزمالك في اللحظة الأخيرة

29 أغسطس 2019 - 05:37 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن قيام إدارة النادي الأهلي بمنع نجم الفريق من الانضمام للغريم التقليدي الزمالك.



وقال "زكي" في برنامجه: "حسين السيد ظل رافضا لمبدأ الإعارة ويحاول كسب الوقت لكي لا يقيده النادي الأهلي وبالتالي يرحل دون مقابل إلى نادي الزمالك".



وأضاف: "الأهلي تنبه لهذه النقطة وكابتن سيد عبد الحفيظ قال إنه سيقيده في قائمة الأحمر وهو ما منع من انضمامه للزمالك في اللحظات الأخيرة".



