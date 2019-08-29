مدرب عالمي يوقع للأهلي ثم يتراجع في اللحظات الأخيرة .. لماذا؟

29 أغسطس 2019 - 07:56 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.



وقال "زكي" في برنامجه: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي جلس مع المدير الفني الألماني روجر شميت وتم الاتفاق على كل شيء ، حتى بنود العقد نفسها تمت كتابتها ، ولما طلبوا من شميت التوقيع على العقود تراجع وقال إنه لا يريد التدريب في منطقة الشرق الأوسط".



وأشار "زكي" إلى أن تصرف "شميت" أثار حفيظة مسؤولي النادي الأهلي وبخاصة وشعروا بعدم الجدية من جانب المدير الفني الألماني الذي كان يحظى بإعجاب خاص من محمود الخطيب رئيس النادي.



