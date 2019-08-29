الكويت.. إحصائية صادمة لعدد المخالفين لقوانين الإقامة

29 أغسطس 2019 - 09:47 ص

كشفت إحصاءات الإدارة العامة لشئون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، عن ارتفاع عدد مخالفي قوانين الإقامة إلى 115 ألف وافد حتى شهر أغسطس الجاري، مقارنة بنحو 107 آلاف و700 وافد بنهاية أبريل 2018، بزيادة بلغت 7%.

وقالت مصادر أمنية كويتية -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن مهلة السماح للمخالفين بالمغادرة أو تعديل الوضع، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي، كانت قد أسفرت عن تقليص عدد مخالفي الإقامة إلى 107 آلاف وافد، بعد مغادرة أو تعديل وضع نحو 58 ألف مخالف.