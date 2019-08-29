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في ذكرى رحيله..

قصة وفاة فنان شهير مع زوجته ونجله في يوم واحد

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مخلص البحيري
مخلص البحيري

متابعات-علا خطاب

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فى ذكرى رحيل الفنان القدير مخلص البحيري، نسلط الضوء على مشواره الفني وأهم أعماله، وكيف انتهت حياته بحادث مروع راح ضحيته زوجته ونجله في نفس الوقت .

وولد الفنان مخلص البحيري في البدرشين، في 12 سبتمبر 1943، وتخرج في كلية الطب البيطري وعمل في وزارة الزراعة ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج عام 1973 واتجه للعمل بالمسرح والتليفزيون وعمل في البيت الفني للمسرح.

وقدم لفرقة البدرشين المسرحية عرضين مسرحيين في بداياته الفنية ولمخلص البحيري رصيد متميز في الدراما التليفزيونية فقد شارك في مسلسلات منها لن أعيش في جلباب أبي وما زال النيل يجري كما شارك في الفيلم التليفزيوني حكايات الغريب.

ومن الأفلام السينمائية التي شارك فيها «أيام الغضب وناصر 56 وأيام السادات وسيداتى أنساتى وأرض الخوف»، ومن المسرحيات التي شارك فيها «أهلا يا بكوات والساحرة وغراميات عطوة أبومطوة ومن أعماله الأخري رياح الشرق والكراسى الموسيقيةو الوهم والسلاح ودعوة للحب والعيش والملح وعمر بن عبدالعزيز ورد قلبى والفجالة ويا رجال العالم اتحدو والجازية ودرب عسكر والرجال لهم رؤوس ويا مسافر وحدك ومحاكمة السيد ميم».

لقي مصرعه هو وزوجته كريمة لبيب، 49 عاما، ونجلهما مروان، 10 سنوات، «زي النهارده» 29 أغسطس 2001، في حادث تصادم تعرضت له سيارتهم التي كان يقودها «البحيري» بنفسه مصطحبا أفراد أسرته إلى الاسكندرية.


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