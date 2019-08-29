  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:49 م
بحث متقدم
جاسوس أمريكي

قصة أشهر جاسوس أمريكى عمل لصالح السوفيت ولم يعاقب

معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية

معتز عبد الفتاح: تحب يبقى معاك فلوس ومصر منهارة

بشار

وصف قبيح من مستشار بن زايد لـ بشار

الإعلامي جابر القرموطي

بعد غيابه عن الإعلام.. ظهور صادم لـ "القرموطي"

أمير الكويت

رسالة من أمير الكويت لقطر.. ما الأمر

مسابح

"رقص وأشياء أخرى".. هذا ما يجرى فى «المسابح النسائية»

بالفيديو.. تزوير قرعة دوري أبطال أوروبا

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: متسمعوش كلام أهل الشر

خلفان

خلفان: تمكنا من" الحوثي".. ولم نأمر بقتله لهذا السبب

يسدد لشقيقه 3 طعنات نافذة بسبب المال

الكويت.. القبض على مصري طعن "ابن بلده" وحاول الهروب

هجوم أمريكي سري على طهران.. لهذا السبب

الحياة السياسية

هجوم
هجوم

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

ترامب يطعن على حكم قضائي.. لهذا السبب

#

هجوم سعودي على إسرائيل.. تعرف على السبب

#

تحذير أمريكي لسفن الخليج.. لهذا السبب

#

هجوم جديد يلاحق محمد رمضان.. تعرف على السبب

طهران

أمريكي

هجوم سري

قالت  صحيفة نيويورك  تايمز الأمريكية إن الولايات المتحدة شنت هجوما سريا على إيران في يونيو الماضي.

وبحسب الصحيفة فقد استهدف الهجوم تدمير معلوماتها حول الملاحة في الخليج ، وأن طهران لا تزال تحاول استعادة قاعدة بياناتها بلا جدوى .

كما اعتبر مسؤولون أن هذا الهجوم كان ردا على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة في يونيو الماضي .

وبحسب ما نقلته عن مسؤولين ، فإن هذا الهجوم قد أربك مخططات إيران لشن هجمات على ناقلات النفط ولو لفترة مؤقتة .

من جانبه أكد المسؤول الاستخباراتي نورمان رول ، أن الولايات المتحدة تستهدف عمليات إلكترونية لتغيير السلوك الإيراني دون الدخول في عمليات عسكرية مباشرة ، ومن النادر الاعتراف بمثل تلك العمليات علانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو مروع لوحيد القرن يهجم على حارسته
» منة فضالي تهين جمهورها بتصرف "غير لائق".. ومتابعون: قلة ذوق
» بحضور الملك سلمان.. صورة نادرة للملك فهد مع ملك الأردن
» خطف نساء حوامل وأطفال في ولة أفريقية
» فنانة كويتية تكشف زواج عمرو دياب من دينا الشربيني
» الشناوي: المقاصة استحق 3 ضربات جزاء في مباراته مع الزمالك
» كيف ردت "زينة" على تعليق ساخر من متابع بشأن أحمد عز؟
» تلميح خطير من إسلام الشاطر بخصوص مدرب الأهلي الجديد
» خالد الغندور يسخر من جمهور الأهلي بعد تأهل الزمالك
» فنان شهير ينشر صورة صادمة لنفسه من داخل غرفة العمليات
» فنان شهير يتمنى الموت: تعبت من الظلم اللي بيحصلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية