هجوم أمريكي سري على طهران.. لهذا السبب

عبد القادر وحيد- متابعات
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الولايات المتحدة شنت هجوما سريا على إيران في يونيو الماضي.
وبحسب الصحيفة فقد استهدف الهجوم تدمير معلوماتها حول الملاحة في الخليج ، وأن طهران لا تزال تحاول استعادة قاعدة بياناتها بلا جدوى .
كما اعتبر مسؤولون أن هذا الهجوم كان ردا على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة في يونيو الماضي .
وبحسب ما نقلته عن مسؤولين ، فإن هذا الهجوم قد أربك مخططات إيران لشن هجمات على ناقلات النفط ولو لفترة مؤقتة .
من جانبه أكد المسؤول الاستخباراتي نورمان رول ، أن الولايات المتحدة تستهدف عمليات إلكترونية لتغيير السلوك الإيراني دون الدخول في عمليات عسكرية مباشرة ، ومن النادر الاعتراف بمثل تلك العمليات علانية.
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