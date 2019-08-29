  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:49 م
بحث متقدم
جاسوس أمريكي

قصة أشهر جاسوس أمريكى عمل لصالح السوفيت ولم يعاقب

معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية

معتز عبد الفتاح: تحب يبقى معاك فلوس ومصر منهارة

بشار

وصف قبيح من مستشار بن زايد لـ بشار

الإعلامي جابر القرموطي

بعد غيابه عن الإعلام.. ظهور صادم لـ "القرموطي"

أمير الكويت

رسالة من أمير الكويت لقطر.. ما الأمر

مسابح

"رقص وأشياء أخرى".. هذا ما يجرى فى «المسابح النسائية»

بالفيديو.. تزوير قرعة دوري أبطال أوروبا

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: متسمعوش كلام أهل الشر

خلفان

خلفان: تمكنا من" الحوثي".. ولم نأمر بقتله لهذا السبب

يسدد لشقيقه 3 طعنات نافذة بسبب المال

الكويت.. القبض على مصري طعن "ابن بلده" وحاول الهروب

خطف نساء حوامل وأطفال في ولة أفريقية

عرب وعالم

11 قتيلا في تفجير انتحاري شمال شرقي نيجيريا
11 قتيلا في تفجير انتحاري شمال شرقي نيجيريا

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ممثلة شهيرة متورطة فى عملية خطف وتهديد وسرقة

#

سر سحب تمثال "نساء المتعة" في هذه الدولة

#

عشرات الآلاف من النساء يضربن عن العمل بسويسرا

#

4 مصريين يخطفون بلدياتهم و"يبصّموه" على إيصالات أمانة

أبلغ سكان شمال غرب نيجيريا وكالة "رويترز" أمس الأربعاء، عن خطف ما يزيد على 50 شخصًا منهم نساء حبليات وأطفال، في هجوم شنّه على قرية نائية مسلحون يعتقد أنهم من الأصوليين.
وبدأ الهجوم على قرية وورما في ولاية كاتسينا عند حوالي الساعة 11:30 من مساء يوم الثلاثاء وقالت الشرطة إن عدد المخطوفين بلغ 15 لكن كثيرًا من السكان أبلغوا بأن عدد المخطوفين أكبر بكثير.

وقال الحاجي موسى، وله ابنتان مخطوفتان، إن ما يزيد على 100 من أفراد العصابات "كانوا يطلقون النار من كل اتجاه".

وأضاف أن الهجوم "استمر لنحو ثلاث ساعات دون أن يجرؤ أحد على مواجهتهم المعتدين".

وقال رجل كان قد خطف ثم أطلق سراحه، إن 53 شخصا على الأقل خطفوا وبينهم نساء حوامل ورضع وأطفال.

وذكرت المصادر أن المهاجمين طلبوا فدية من بعض السكان، وأنهم سرقوا أغناما وأغذية.

وقالت شرطة ولاية كاتسينا إن 15 امرأة خطفن لكن 10 منهن أطلق سراحهن دون أي إصابات بعد تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين.


وأضافت الشرطة: "فرق البحث تمشط الأدغال المجاورة لإنقاذ الباقين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو مروع لوحيد القرن يهجم على حارسته
» منة فضالي تهين جمهورها بتصرف "غير لائق".. ومتابعون: قلة ذوق
» بحضور الملك سلمان.. صورة نادرة للملك فهد مع ملك الأردن
» خطف نساء حوامل وأطفال في ولة أفريقية
» فنانة كويتية تكشف زواج عمرو دياب من دينا الشربيني
» الشناوي: المقاصة استحق 3 ضربات جزاء في مباراته مع الزمالك
» كيف ردت "زينة" على تعليق ساخر من متابع بشأن أحمد عز؟
» تلميح خطير من إسلام الشاطر بخصوص مدرب الأهلي الجديد
» خالد الغندور يسخر من جمهور الأهلي بعد تأهل الزمالك
» فنان شهير ينشر صورة صادمة لنفسه من داخل غرفة العمليات
» فنان شهير يتمنى الموت: تعبت من الظلم اللي بيحصلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية