الكويت.. القبض على مصري طعن "ابن بلده" وحاول الهروب

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وكالات - الدويني فولي

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تمكنت قوات الأمن بمطار الكويت الدولي، من القبض على مصري طعن “ابن بلده” وحاول الهروب من الكويت، وتمت إحالته إلى المباحث للتحقيق معه في الواقعة.

وقالت صحيفة “الراي” الكويتية، إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا عن وجود مشاجرة في منطقة حولي، فانتقل إلى الموقع رجال الأمن وعثروا على شخص مصاب بـ3 طعنات ويسبح في بركة من دمائه، وتم نقله إلى مستشفى مبارك تحت حراسة أمنية.

وتمكن الأطباء من إسعاف المصري المصاب، وبعد تلقيه العلاج، تم التحقيق معه وقال إنه تشاجر مع مصري آخر، فطعنه وهرب من موقع الحادث.

وقامت الجهات الأمنية بتحرير محضر بالواقعة واستصدار أمر ضبط وإحضار ومنع سفر بحق الجاني، وتمكنوا من ضبطه بعد أن حجز تذكرة الهروب إلى مصر.

وعلى الفور تمت إحالته إلى إدارة مباحث حولي للتحقيق معه، والوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه لما ارتكبه بحق المجني عليه.

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