خلفان: تمكنا من" الحوثي".. ولم نأمر بقتله لهذا السبب

متابعات-علا خطاب
تداول مقطع فيديو لنائب شرطة دبي، ضاحي خلفان، وهو يكشف عن معلومات خطيرة بشأن مقتل "الحوثي" وقياداته، معلقًا: "أن شيمة الإمارات لم تسمح لها بمقتلهم في العيد".
وصرح "خلفان" في مقطع الفيديو، قائًلا: "إن شيمة الإمارات لم تسمح لها قتل الحوثي وقياداته في العيد بعد وصول معلومات عن تواجدهم،والسبب "هناك مناسبة"
وكان قد أعلن ضاحي خلفان انه اعتزال التغريد لمدة 10 أيام، حيث كتب عبر حسابه الرسمي علىى توتير"سأتوقف عن التغريد عشرة أيام.. حتى تلتقط الحدث أنفاسها وتفتح عيونها جيدًا.. وتعلم أن القاعدة في قلب الحدث! قصدي المعارك".
ضاحي خلفان يقول أن شيمة #الإمارات لم تسمح لها قتل الحوثي وقياداته في العيد بعد وصول معلومات عن تواجدهم،والسبب "هناك مناسبة"!— فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) August 28, 2019
يدمرون الأوطان ويخططون وينفذون لإنقلابات في العالم العربي طوال العام، لكن لا يقتلون (عدوهم) في العيد!
الحوثي هو الباب الذي دخلوا منه إلى اليمن ولن يغلقوه؟ pic.twitter.com/8t4hQn1fxy
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