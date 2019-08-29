تامر أمين: متسمعوش كلام أهل الشر

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الجيش

الصيدليات

النهار

تامر أمين

عقب الإعلامي تامر أمين، على تصريحات المتحدث العسكري التي كذب فيها وسائل الإعلام المعادية بشأن امتلاك القوات المسلحة صيدليات خاصة، قائلا: "الإشاعة ديه ظهرت بعد قرار شطب صيدليات رشدي والعزبي، وقالوا أهل الشر، متسمعوش كلامهم ومحدش يصدقهم".

وأضاف "أمين "، من خلال برنامج "أخر النهار"المذاع علي فضائية "النهار"، أن البعض يحاول أن يصطاد في الماء العكر من أجل إفساد العلاقة بين المواطنين والقوات المسلحة".

وتابع "أمين": "فيه ناس بتصطاد في الماء العكر عاوزين يضربوا أكتر من عصفور بحجر واحد، و يهزوا الثقة بين الجيش والشعب".

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من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية