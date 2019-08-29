موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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تنطلق اليوم قرعة دوري أبطال أوروبا أحد أقوى البطولات العالمية بالنسبة للأندية، وتقام القرعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة في مدينة موناكو الفرنسية. 

وتذاع قرعة دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بين سبورت الإخبارية المفتوحة.


توزيع الأندية في قرعة دوري أبطال أوروبا:


التصنيف الأول:
ليفربول - تشيلسي - برشلونة - مانشستر سيتي - يوفنتوس - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - زينيت سان بطرسبرج


التصنيف الثاني:
ريال مدريد - أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند - نابولي - شاختار- توتنهام - أياكس - بنفيكا


التصنيف الثالث:
أوليمبك ليون - باير ليفركوزن - ساليزبورج - أولومبياكوس - بروج - فالنسيا - إنتر ميلان - دينو زغرب


التصنيف الرابع:
لوكوموتيف - جينيك - جالطة سراي - لايبزيج - سلفيا براجا - النجم الأحمر- أتالانتا - ليل

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