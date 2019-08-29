  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:48 م
بحث متقدم
جاسوس أمريكي

قصة أشهر جاسوس أمريكى عمل لصالح السوفيت ولم يعاقب

معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية

معتز عبد الفتاح: تحب يبقى معاك فلوس ومصر منهارة

بشار

وصف قبيح من مستشار بن زايد لـ بشار

الإعلامي جابر القرموطي

بعد غيابه عن الإعلام.. ظهور صادم لـ "القرموطي"

أمير الكويت

رسالة من أمير الكويت لقطر.. ما الأمر

مسابح

"رقص وأشياء أخرى".. هذا ما يجرى فى «المسابح النسائية»

بالفيديو.. تزوير قرعة دوري أبطال أوروبا

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: متسمعوش كلام أهل الشر

خلفان

خلفان: تمكنا من" الحوثي".. ولم نأمر بقتله لهذا السبب

يسدد لشقيقه 3 طعنات نافذة بسبب المال

الكويت.. القبض على مصري طعن "ابن بلده" وحاول الهروب

منة فضالي تهين جمهورها بتصرف "غير لائق".. ومتابعون: قلة ذوق

الصفحة الأخيرة

منة فضالي
منة فضالي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بـ"شورت وبطن مكشوفة".. منة فضالي تثير الجدل مع مدربها

#

منة فضالي بـ«قطعتين» فقط في حضن فنان شهير

#

بتعليق "غير لائق".. أحمد حسن وزينب يثيران غضب الجمهور

#

منة فضالي تظهر بفستان فاضح «دون ملابس داخلية»

تويتر

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو لها وهي مسافرة خارج القاهرة، حيث أثارت  حركات داخل الفيديو، غضب بعض متابعيها.

وظهرت منة فضالي في مطقع الفيديو، وهي تمد قدميها على شنط السفر، ظاهرة حذاءها فقط، معلقة :"باي باي كايرو" وبجانبها جواز سفرها، ما دفع البعض بوصف تصرفها بـ"غير لائق".

ولاقت التغريدة ردود فعل واسعة، حيث جاءت التعليقات كالاتي: "مش فارقة بالسلامة وياريت تخليكي هناك.دة غير مصورة الجزمة لية..قلة ذوق".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو مروع لوحيد القرن يهجم على حارسته
» منة فضالي تهين جمهورها بتصرف "غير لائق".. ومتابعون: قلة ذوق
» بحضور الملك سلمان.. صورة نادرة للملك فهد مع ملك الأردن
» خطف نساء حوامل وأطفال في ولة أفريقية
» فنانة كويتية تكشف زواج عمرو دياب من دينا الشربيني
» الشناوي: المقاصة استحق 3 ضربات جزاء في مباراته مع الزمالك
» كيف ردت "زينة" على تعليق ساخر من متابع بشأن أحمد عز؟
» تلميح خطير من إسلام الشاطر بخصوص مدرب الأهلي الجديد
» خالد الغندور يسخر من جمهور الأهلي بعد تأهل الزمالك
» فنان شهير ينشر صورة صادمة لنفسه من داخل غرفة العمليات
» فنان شهير يتمنى الموت: تعبت من الظلم اللي بيحصلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية