» ضبط سيارة عليها كلمة جنسية بدلا من الأرقام بالمنصورة

29 أغسطس 2019 - 12:48 م

أمرت نيابة المرور بالمنصورة اليوم، بالتحفظ على سيارة نزع صاحبها اللوحات الخلفية وكتب عليها لفظ جنسي خادش للحياء بالحروف الإنجليزية، والسير بها في شوارع المنصورة وطلخا بمحافظة الدقهلية، وقررت النيابة سداد صاحب السيارة مبلغ 10 آلاف جنيه كفالة لإخلاء سلبية.





وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، وجه للعميد ممدوح الحصى، مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية، بسرعة ضبط سيارة انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، وإبداء عدد كبير من المواطنين استياءهم منها بسبب بنزع اللوحة المعدنية الخلفية لها ووضع لوحة خشبية مدون عليها "كلمة جنسية خادشة للحياء العام باللغة الإنجليزية" والسير بها في شوارع المنصورة.

















وتمكنت حملة بقيادة المقدم دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، والرائد محمود اللوزي معاون مباحث المرور، من ضبط السيارة أثناء قيادة نجل مالكها لها في شوارع المنصورة.

















وتبين أن السيارة تحمل أرقام "د ا ر6179" هونداي سوداء فاميه وكتب بدلا من أرقام اللوحة المعدنية كلمة جنسية.

















وتحرر عن ذلك المحضر رقم 34394 قسم أول المنصورة لسنة 2019 وأصدرت قرارها بالتحفظ على السيارة ودفع كفالة 10 ألاف جنيه للإخلاء سبيله.















