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سر "صادم" وراء اعتزال شيرين سيف النصر التمثيل

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شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

متابعات-علا خطاب

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كشفت شيرين سيف النصر عن سبب ابتعادها عن التمثيل والوسط الفني بعدما غابت عنهما ما يقرب من 12 عامًا، مرجعة ذلك إلى وفاة والدتها وهو ما أثر على حالتها النفسية نافية ما تردد حول سبب ابتعادها عن مجال الفن من شائعات مثل تعرضها لأزمة صحية أو مشكلة في حياتها الخاصة.

وقالت: ”وفاة والدتي هو سبب غيابي انعزلت عن العالم وأصابتني حالة من الاكتئاب، فرحيلها سبب صدمة لي عدة سنوات.. تعتبر حياتي كانت شبه متوقفة عن كل حاجة داخل الوسط الفني ككل".

وتابعت شيرين حديثها قائلة: ”ولكن بحاول حاليا العودة مرة أخرى وإن شاء الله ربنا يقدم كل خير حتى لو قررت أعود سيكون بشكل قوي وجديد ومختلف”.

وأضافت: ”طوال تلك الفترة كنت أعتبر نفسي في هدنة.. ولكني أعد الجمهور بالعودة من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقرائتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قراري النهائي فيها”.

وكان فيلم ”أمير الظلام” آخر عمل سينمائي شاركت فيه الفنانة شيرين سيف النصر وتعاونت من خلاله مع النجم عادل إمام.


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