بعد "البلوك".. أصالة تحرج أحلام في السعودية

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أصالة وأحلام
أصالة وأحلام

متابعات-علا خطاب

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يبدو أن الخلاف بين الفنانة أصالة والفنانة الإماراتية أحلام، ما زال على صفيح "ساخن"، فقد أفادت تقارير إعلامية محلية بأن "أصالة" رفضت الإقامة في نفس الفندق التي أقامت به الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهما.

وأضافت التقارير أنه كان من المقرر أن تقيم أصالة وأحلام في نفس الفندق، على هامش مشاركتهما في فعاليات مهرجان سوق عكاظ، إلا أنهما أصرتا على عدم الإقامة معًا بسبب الخلاف.

يأتي ذلك بعد أن دار جدال بين أصالة نصري وأحلام الشامسي على "تويتر" قبل أيام، انتهى بـ بلوك وجهته الأخيرة لـ أصالة التي اتسمت بالهدوء في رد الفعل كعادتها.

وبدأت الأزمة، حينما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية فجر السعيد (صديقة أحلام)، بسبب أزمتها الصحية، وذلك على الرغم من هجوم فجر على أصالة بشدة، قبل الوعكة الصحية.

وفي ذلك الوقت، دخلت أحلام على الخط، لترد على أصالة، عبر "تويتر"، قائلة: «هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك».

ومن جانبها، ردت أصالة على تغريدة أحلام، قائلة: «حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض».

وفي المقابل، حذفت أحلام التغريدة التي شكرت فيها أصالة، وتجاهلت الرد عليها، ما أثار استغراب المتابعين، وشن جمهور أصالة هجومًا عليها، لترد أحلام بـ البلوك على أصالة.

  


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