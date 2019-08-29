» بعد خلعها الحجاب.. فنانة شهيرة تصاب بورم في الرأس

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بدرية أحمد
بدرية أحمد

متابعات-علا خطاب

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سناب شات

بدرية أحمد

الفلير

اعتادت الممثلة الإماراتية، بدرية أحمد، إثارة الجدل، منذ أن خلعت الحجاب بعد فترة قصيرة من ارتدائه، إذ أصبحت كل الأخبار عنها تخص حياتها الشخصية وليس أعمالها.

هذه الفترة تمر بدرية بأزمة بسبب عمليات حقن الوجه بمادة الفيلر، إذ تسبب في تورم الجانب الأيسر من وجهها.

نشرت بدرية فيديو عبر حسابها بتطبيق "سناب شات" لتحذر فيه جمهورها من الفتيات والسيدات من خطورة حقن الوجه بالفيلر وما قد يسببه من آثار جانبية.

ظهرت بدرية في الفيديو وهي تقوم بزيارة للطبيب وتحكي له عن تورم في جانب وجهها الأيسر، ليخبرها أنه سيحتاج لشق جزء صغير من وجهها وسحب المادة التي حقنت به لتعود إلى طبيعتها.

بعدها تحدثت بدرية أحمد للجمهورها لتحذر الفتيات من مخاطر عمليات التجميل.

يذكر أن بدرية أحمد أثارت جدلا الفترة الماضية بعدما ارتدت الحجاب ثم خلعته بعد فترة قصيرة.

بدرية أحمد ممثلة إماراتية بدأت مشوارها الفنى فى المسرح عام 1989، بدايتها الحقيقية فى التلفزيون جاءت عام 1999 بعد مشاركتها فى مسلسل "الموذى"، ولها العديد من الأعمال الخليجية الناجحة مثل "الساكنات فى قلوبنا"، "بسمة ألم"، "فى البيوت أسرار"، "دار الهوا"، وغيرها.


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