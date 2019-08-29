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رسالة قطرية تغازل السعودية:«آن الأوان للم الشمل»

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حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق
حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق

أحمد سالم - وكالات

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قطر

السعودية

مصر

عدن

الإمارت

وجه الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، رسالة إلى المملكة العربية السعودية، التي وصفها بـ"الشقيقة الكبرى"، معتبرًا أنها "زُجت" في أزمات و"ليس لها مصلحة" في الخلاف مع قطر.

وعبر حسابه على تويتر، قال الشيخ حمد بن جاسم: "كان لمجلس التعاون الدور الرئيسي لتحريك الأمور، خاصة في الجامعة العربية وأيضا في المجتمع الدولي، لمحاولة درء الخطر والتحديات أو اقتراح حلول لا تضر بمصالح دوله".

وأضاف: "لكن للأسف أصبح المجلس معطلا في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بنا بسبب الخلاف الحالي الذي ليس لقطر أو للملكة بالذات مصلحة فيه، مثلما زُجْت المملكة في أزمات أخرى ليس لها مصلحة فيها".

وتابع بالقول: "أعتقد أنه آن الأوان للشقيقة الكبرى أن ترى أن المصلحة الخليجية تقتضي أن يقوموا بدورهم في لم الشمل وتحصين المجلس من التحديات والمخاطر، فقطر ليست عدوكم بل كانت دائماً تحافظ على هذه العلاقة في ظل الاحترام المتبادل".

وجاءت تصريحات الشيخ حمد بن جاسم في الوقت الذي تتردد فيها شائعات عن وجود خلاف بين الإمارات والسعودية بسبب أحداث عدن، وهو ما نفاه مسؤولو الدولتين بشدة، مؤكدين على قوة وعمق العلاقات السعودية الإماراتية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني سيطر على عدن بعد اشتباكات مسلحة مع قوات حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، واتهم المجلس حكومة هادي بأنها تتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، بينما اتهمت حكومة هادي الإمارات بأنها تدعم "تمرد" المجلس الانتقالي الجنوبي.


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