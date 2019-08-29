برلمانى: الرئيس السيسى وضع إفريقيا على خارطة الاهتمام العالمى

أكد حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.
وقال "أبو جاد" فى بيان له اليوم، إن إشادة "جوتيريش" بجهود الرئيس السيسى الناجحة في رئاسة الاتحاد الإفريقي، هى دليل قاطع على اهتمام العالم كله بالقضايا داخل القارة السمراء ومتابعته لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى داخل إفريقيا، مؤكدا أن الرئيس حقق نجاحات كبيرة لصالح الدول الإفريقية.
وطالب النائب حسين أبو جاد، المجتمع الدولى، الاطلاع بمسئولياته تجاه إفريقيا والإسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس السيسى التى طرحها فى كلمته المهمة التى ألقاها أمام قمة التيكاد باليابان لمواجهة جميع التحديات التى تواجه إفريقيا وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل الدول الإفريقية، مؤكدا أن الرئيس السيسى وضع إفريقيا على خارطة الاهتمام العالمى.