نائب: الرئيس السيسى يعيد بناء العلاقات مع أفريقيا بشكل غير مسبوق

29 أغسطس 2019 - 04:35 م

قال معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، إن تحركات الرئيس السيسي الأفريقية وعمله لتعزيز العلاقات مع كل دول أفريقيا من ناحية وإبراز القضايا الأفريقية وتطلع الدول الأفريقية للتنمية في كل المحافل الدولية من ناحية أخرى كلها تحركات غير مسبوقة وتخضع لرؤى واضحة.





وأشار فى بيان له اليوم إلى أن تصريحات الرئيس السيسي في اليابان بأن أفريقيا أكبر منطقة جاذبة للاستثمارات في العالم هي أكبر دعاية للقارة السمراء ومقدراتها وكنوزها









وقال محمود إن الرئيس السيسي يدرك تمامًا ما مرت به مختلف الدول الأفريقية من مصاعب خلال العقود الماضية ورغبة كل دولها في التحرر من أسر التخلف والسير في ركاب الحضارة.









وأضاف أن الرئيس السيسي أحدث نقلة على صعيد العلاقات المصرية الأفريقية خلال السنوات الماضية ما أدي لتزايد الوجود المصري في أفريقيا وتسابق عشرات الشركات المصرية للاستثمار فيها







