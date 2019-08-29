» مفاجآت في قائمة إنجلترا لمباراتي بلغاريا وكوسوفو

29 أغسطس 2019 - 04:59 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت، قائمة "الأسود الثلاثة" لمواجهة بلغاريا وكوسوفو، يومي 7 و10 سبتمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة منتخبي بلغاريا وكوسوفو خالية من كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، بينما قرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب "الاسود الثلاثة"، استدعاء الثنائي آرون وان بيساكا مدافع مانشستر يونايتد وتيرون مينجز مدافع أستون فيلا للمرة الأولى.

كما شهدت قائمة منتخب انجلترا تواجد، رباعي نادي ليفربول، ترينت أليكساندر أرنولد وأوكسليد تشامبرلين وجو جوميز وجوردان هندرسون.

وضمت قائمة منتخب انجلترا، حراسة المرمى: هيتون، بيكفورد، بوبي، وفي الدفاع: أرنولد، تشيلوول، جوميز، كين، ماجواير، مينجز، روز، تريبير، بيساكا، وفي الوسط: باركلي، هندرسون، ماديسون، مونت، تشامبرلين، رايس، وينكس، وفي الهجوم: كين، لينجارد، راشفورد، سانشو، سترلينج، ويلسون.

ويتصدر منتخب انجلترا جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الاهداف على التشيك صاحب المركز الثاني.