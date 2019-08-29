لأول مرة.. مصر تنتج تقاوي البطاطس وتوفر 1.3 مليار

بدأت مصر برنامجًا وطنيًا لإنتاج التقاوي عبر الشركة الوطنية للزراعات المحمية وبالشراكة مع الدول الأوروبية في خطوة من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج التي تناهز 1.3 مليار جنيه تستخدم في زراعة 400 ألف فدان بحجم إنتاج 5 ملايين طن تقريباً تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه.

ويساهم محصول البطاطس في الناتج القومي الزراعي بأكثر من 5% وتستوعب أكثر من 20 مليون «يومية عمل» وأكثر من مليون فرصة عمل دائمة ويضخ عملة صعبة بأكثر من 500 مليون دولار بما يعادل 18% من حجم الصادرات.

ويعتبر إنتاج مصر لتقاوي البطاطس حدث تاريخي لأنها تستورد 150 ألف طن تقريبًا من التقاوي بتكلفة 1،6 مليار جنيه، لزراعة 550 ألف فدان وحجم صادراتنا تخطي 800 ألف طن سنوياً.

والتقاوي التي نستوردها من الخارج من الجيل السابع تكون محملة بالعديد من الأمراض، ويكون لها طرق زراعة ومكافحة معينة، لكن التقاوي التي سيتم إنتاجها من الجيل الثالث خالية من الأمراض، وذات جودة عالية وتعطي إنتاجية أعلى من التقاوي التي يتم استيرادها.

المشروع الذى تم تدشينه سيوفر جزءًا كبيرًا من التقاوي التي نقوم باستيرادها وبعد ذلك سنوفر كل الكميات التي نحتاجها ومن الممكن أن نقوم بتصديرها إلي الخارج.

وجاءت هذه الخطوة برغم ضغوط الاتحاد الأوروبي، الذى كان يضغط علينا بشروط حتى لا نقوم بإنتاج التقاوي ونستمر في الاستيراد منه.