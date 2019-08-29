  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
الملك سلمان

رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا

قرعة دورى ابطال اوروبا

بث مباشر.. قرعة دوري أبطال أوروبا

حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق

رسالة قطرية تغازل السعودية:«آن الأوان للم الشمل»

عروس

عروس تطعن زوجها بعد دخولها حجرة النوم

هاني عبد العزيز

عالم مصري: اختراع لعلاج السرطان من شجر «الصفصاف»

البلايلى

رسميًا.. الأهلي يضم مهاجم الترجي التونسي

أرشيفية

لأول مرة.. مصر تنتج تقاوي البطاطس وتوفر 1.3 مليار

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم

معدات صاروخية نقلتها إيران إلى لبنان بعد ضربات إسرائيلية

إسرائيل تكشف عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله

اتحاد الكرة يعلن عقوبات كاس مصر

مفاجأة.. نهائي كأس مصر مُهدد بالتأجيل

الدفاع الأمريكية: سحب قواتنا من أفغانستان سابق لأوانه

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم – وكالات

أخبار متعلقة
#

عقب انسحابه من معاهدة النووي.. البنتاغون تبدأ تطوير صواريخ

#

واشنطن تطلب من باكستان إقناع "طالبان" بحوار مباشر مع كابل

#

واشنطن تحذر إيران من هذا الأمر الخطير

#

واشنطن: طلبنا انسحاب الجيش السوداني من الخرطوم

أفغانستان

البنتاجون

واشنطن

الدفاع الأمريكية

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد أن الحديث لا يدور حاليا عن سحب واشنطن قواتها من أفغانستان لأن حكومة كابل لم تعد قادرة على ضمان الأمن في البلاد.

وذكر دانفورد أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الأربعاء مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه في المرحلة الراهنة من مفاوضات السلام بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحركة "طالبان" لا يستخدم مصطلح "الانسحاب" ، وأضاف: "نعتقد الآن أن الأفغان يحتاجون إلى الدعم للتعامل مع مستوى العنف الحالي".

وتابع: "لا أستخدم كلمة "الانسحاب" حاليا، بل أقول: نعتزم التأكد من ألا تصبح أفغانستان ملاذا للإرهابيين، ونحاول بذل الجهود لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان".

وأكد دانفورك أنه أدرك منذ زمن أن هذه المهمة تحتاج إلى مفاوضات سلام، مقرًا في الوقت نفسه بوجود مخاوف لدى البنتاغون من إمكانية أن يتمخض عن المفاوضات الجارية قرار سحب القوات الأمريكية التي يبلغ تعدادها 14 ألف عسكري قبل أن تصبح قوات الأمن المحلية قادرة على أداء مهامها بنجاح دون مساعدة أمريكية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أليسون بيكر أفضل حارس في أوروبا
» ميركل لـ«عباس»: لا تسوية للقضية الفلسطينية إلا بهذا الأمر
» «كانتونا» يتوج بجائزة رئيس "اليويفا"
» ترامب: سنبقى على 8 آلاف و600 عسكري في أفغانستان
» «كوريا الشمالية» تقر تغييرًا دستوريًا لتعزيز دور «الزعيم»
» خامنئي يحذر روحاني من التفاوض مع واشنطن
» الدفاع الأمريكية: سحب قواتنا من أفغانستان سابق لأوانه
» مفاجآت في قائمة إنجلترا لمباراتي بلغاريا وكوسوفو
» بعد الهجوم على عدن.. انفصاليو اليمن يتعهدون بالثأر
» إسرائيل تكشف عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله
» حالات وقف المعاش بالقانون الجديد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية