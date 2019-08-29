عالم مصري: اختراع لعلاج السرطان من شجر «الصفصاف»

29 أغسطس 2019 - 05:29 م

قال الدكتور هاني عبدالعزيز الشيمي، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة في مصر، إنه توصل خلال بحث علمي لمحاربة مرض السرطان لعلاج يستخرج من شجرة الصفصاف.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي"، أنه اكتشف احتواء شجرة الصفصاف على مركبات نجحت في وقف نمو الخلايا السرطانية، وحماية الخلايا الطبيعية.

وأشار إلى أن الدولة أخذت البحث كمرجع، وتم تسجيل براءة الاختراع بين جامعتي القاهرة وهيروشيما اليابانية فيما يتعلق بالمركبات القادرة على وقف نمو الخلايا السرطانية.

يذكر أن الشيمي حائز جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية لعام 2017 من الرئيس عبدالفتاح السيسي.