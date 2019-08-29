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ترامب: سنبقى على 8 آلاف و600 عسكري في أفغانستان

عرب وعالم

ترامب
ترامب

أحمد سالم – وكالات

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أفغانستان

ترامب

واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها العسكري في أفغانستان حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة "طالبان"، وستبقي على 8 آلاف و600 عسكري.

وقال ترامب، في تصريحات لإذاعة محلية، "نعم، يجب الحفاظ على الوجود.. نعتزم الحفاظ على وجودنا هناك".

وأكد أن "الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها في أفغانستان البالغ 14 ألف عسكري حاليا، بشكل كبير ليبقى 8 آلاف و600 عنصر".

وأضاف ترامب، "ومن ثم، نتخذ قرارا (بشأن تقليص لاحق) حسب تطور الوضع".

وأشار إلى أن "واشنطن تسعى إلى الحفاظ على قدراتها الاستخباراتية في أفغانستان على مستوى عالٍ".

واختتم الرئيس الأمريكي، حديثه بالقول: "سيكون لدينا وجود دائم في أفغانستان".

وتتواصل بالعاصمة القطرية الدوحة، الجولة التاسعة من المفاوضات بين طالبان والمبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زادة، برعاية قطرية، وسط توقعات بتوقيع اتفاق وشيك بين الحركة وواشنطن.

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