أليسون بيكر أفضل حارس في دوري الأبطال

29 أغسطس 2019 - 06:33 م

فاز البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا على حساب كلا من والفرنسى هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام والألمانى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسبانى.

ووقع الاختيار على أليسون كأفضل حارس مرمى في أوروبا متفوقا على منافسيه، بعدما ساهم في قيادة ليفربول إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، ليعيد الريدز إلى منصة التتويج القارية للمرة الأولى منذ 2005، كما ساهم فى قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كوبا أمريكا 2019.

وهذه هي المرة الأولى فى مسيرة أليسون الذى يفوز بها بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا في الحفل الذي المقام حاليا بإمارة موناكو الفرنسية على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتنافس على الجائزة الثلاثى البرازيلى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزى والمتوج بلقب دوري الأبطال، والفرنسى هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام "وصيف دورى أبطال أوروبا"، والألمانى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسبانى والذى ودع المنافسات من نصف النهائى.