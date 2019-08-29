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ميركل لـ«عباس»: لا تسوية للقضية الفلسطينية إلا بهذا الأمر

عرب وعالم

ميركل وعباس
ميركل وعباس

علي محمود

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ميركل

القضية الفلسطينية

حل الدولتين

عباس

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس الفلسطيني محمود عباس على دعم بلادها لحل الدولتين سبيلًا وحيداً لتسوية النزاع في الشرق الأوسط.

وأشارت ميركل أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع عباس في برلين اليوم، إلى أن أي تسوية سياسية بين طرفي النزاع يجب أن تخدم هدف التعايش بسلام وأمان بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا عن طريق حل الدولتين، "حتى إذا بدا أن تحقيق هذه المهمة يزداد صعوبة".

وأقرت ميركل بحق الفلسطينيين في حياة مزدهرة اقتصاديًا واجتماعيًا، لافتة إلى أن ضمان آفاق للتنمية الاقتصادية يعد عنصرًا رئيسيًا في هذه العملية.

وشددت ميركل، على أن برلين ستواصل العمل لإيجاد حل الدولتين، "حتى مع الإدراك أن هذا سيكون طريقًا طويلًا ومتعثرًا".

وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا التي منحت العام الماضي 110 ملايين يورو للسلطة الفلسطينية تعد اليوم أكبر جهة مانحة للفلسطينيين.

من جانبه، شكر عباس ميركل على موقفها، منتقدا نهج الإدارة الأمريكية تجاه الفلسطينيين، ومشيرًا إلى أن واشنطن لا تساعد في تحقيق السلام والأمن الإقليميين؛ حيث رفعت ملفات القدس واللاجئين الفلسطينيين والحدود والاستيطان والأمن عن طاولة المفاوضات.

ودعا عباس الدول الأوروبية التي تؤمن بحل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يتناقض مع مفاوضات السلام بل "سيعطي الأمل ويرسي قواعد العدل، ويدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها".


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