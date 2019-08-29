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ضبط طليقة أحمد الفيشاوي في وضع مخل مع شاب

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هند الحناوي طليقة الفيشاوي
هند الحناوي طليقة الفيشاوي

محمد فضل- متابعات

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كشفت سناء لحظي، محامية الفنان أحمد الفيشاوي، تفاصيل قضيته مع طليقته هند الحناوي وحقيقة تهربه من دفع نفقة ابنته لينا.

المحامية قالت في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية روتانا، إن أحمد الفيشاوي لم يتنصل من دفع مصاريف دراسة إبنته الدراسية بإنجلترا.

وأضافت، أن هند الحناوي كذبت على الفيشاوي في موضوع دراسة ابنته في إنجلترا بسبب ما تتعرض له من مضايقات في مصر بعد أزمة نسبها له.

وكشفت محامية "الفيشاوي" عن قضية مخلة بالشرف لطليقة موكلها، مشيرة إلى أن طليقته هند الحناوي هاربة في إنجلترا من قضية ضبط في الطريق العام مع شاب في وضع مُخل في حالة سكر لاذ بالفرار، وقضية أخري بأنها متزوجة من أجنبي وهو ما يسقط عنها حكم الحضانة.

وعن الحكم النافذ ضد أحمد الفيشاوي، أكدت ان من حصل عليه هو جدة لينا وليست والدتها وهي متواجدة في الخارج ولم تعد منذ أن سافرت بصحبة ابنتها وحفيدتها، نافية أن يكون هناك أي حكم بحبس الفيشاوي.

وكشفت خلال تصريحاتها أن أحمد الفيشاوي سيقوم بسداد قيمة النفقات كلها ولكنه سيحتفظ بحقه القانوني في الرد.


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