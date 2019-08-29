» السيطرة على حريق كبير في شركة نفط بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، بأنه تم السيطرة على حريق كبير اندلع في شركة نفط الشمال (حكومية) بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي إن فرقا من الدفاع المدني في شركة نفط الشمال وفرقا أخرى معاونة عملت لساعات لإخماد حريق كبير اندلع في الشركة.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول أن الحريق كاد أن يصل إلى آبار النفط ومصفاة كركوك النفطية، لولا تدخل فرق الدفاع المدني بسرعة قصوى لمنع اتساع الحريق.

وأوضح العبيدي أن أضرارًا مادية فقط لحقت بممتلكات شركة نفط الشمال، دون ذكرها، أو الإشارة إلى أسباب الحريق.

وأكد أن إنتاج النفط في حقول كركوك لم يتأثر.

ويبلغ إنتاج حقول نفط محافظة كركوك 370 ألف برميل يوميا.