نائب: تجريم الزواج العرفي مخالف لمواثيق الدولة والشريعة

قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تجريم الزواج العرفى التي أعلنت النائبة آمنة نصير عن التقدم به خلال دور الانعقاد الخامس، يعد مخالفة لمواثيق الدولة من جهة، وللشريعة من جهة أخرى، ومن الصعب وجود آليات يتم من خلالها تجريمه.

وتابع: "ما دامت قد توافرت شروط الزواج من إشهار وشهود فليست هناك مشكلة في الزواج".

وأضاف: أنه من الصعب ضبط الجريمة في حال إصدار قانون لتجريم الزواج العرفي، وبالتالي هناك صعوبة في إصدار القانون والأفضل هو وضع ضوابط وآليات يمكن من خلالها الحفاظ على الاستقرار الاسرى وحفظ حقوق أطرافه ويحفظ استقرار المجتمع وهنا لا بد من معرفة موقف الأزهر باعتباره جهة الفتوى.