«ابتزاز وتقليب».. قصة سما المصري مع ريهام سعيد

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سما المصري

ريهام سعيد

ابتزاز

فلوس

لم تهدا بعد الأزمة المندلعة وحرب قصف التصريحات بين الفنانة سما المصري والإعلامية ريهام سعيد، على خلفية أزمة ريهام سعيد الأخيرة التي عُرفت إعلامياً باسم "حديث السمنة" والتي هاجمت من خلاله أصحاب الوزن الزائد، وتم وقف برنامجها وإحالتها للتحقيق من جانب المجلس الأعلى للإعلام الذي قرر حظرها من الظهور لمدة عام.

ونشرت سما فيديو تُوجه من خلاله رسالة لريهام قالت فيه: "لا تنسي أنك كنت في يوم من الأيام شبه برميل الطُرشي، فهل كان جسدك كله سموم ورائحتك كريهة كما قلتي عن أصحاب الوزن الزائد؟ وكيف كنت تجلسي مع الناس؟".

وأضافت سما: "أنت ميتة منذ زمن، ليس فقط حين كنتي سمينة، أما بالنسبة للرائحة الكريهة، فأنا أعرف أناس نحيفين ورائحتهم معفنة".

وذكرتها سما بموقف جمعهما سوياً: "هل تذكرين حين قابلتك لننهي موضوع فتاة المول، كنتي نحيفة بعدما أجريتي عملية شفط ونحت وآخرها تكميم بعدما فشلتي في كل ماسبق، حينها تقابلنا في فندق، وكنت شامة رائحتك الكريهة عن بعد".

وبررت سما هجومها على ريهام لتُقنعها أن العرق والرائحة الكريهة لا علاقة له بالوزن، بل مسألة نظافة شخصية.

واستذكرت سما حين حضرت مهرجان الاسكندرية العام الماضي بالزي الفرعوني قائلة: "كنت سمينة وقتها لأنني كنت أتعالج بالكورتيزون من جرثومة المعدة، لكن لم يأت مذيع ليقول لي أنت عبء على الدولة، وأنت ميتة، كما فعلتي أنتي".

فيما ردت عليها ريهام سعيد، مشيرة إلى أنها حصلت منها على أموال كبيرة وأن سما المصري ابتزتها بقضية "فتاة المول" وحصلت منها على أموال دون وجه حق.

ولم تلتزم سما المصري الصمت تجاه تلك التصريحات، ولكن خرجت بفيديو تكشف فيه تفاصيل موقعة الابتزاز التي تحدثت عنها "سعيد"، وقالت أنها بالفعل قامت "بتقليب وابتزاز" ريهام سعيد ولكن بسبب أنها حصلت على حكم قضائي ضدها بالتضامن مع "فتاة المول" بالحبس سنة ونصف، مشيرة إلى أن ريهام سعيد دفعت مبلغ آخر لها بسبب هجوم الأولى عليها في برنامجها والتشهير بها عندما كانت مرشحة للرئاسة.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:-


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